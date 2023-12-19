بالفيديو: جيش العدو الإسرائيلي يعلن السيطرة على جباليا شمال قطاع غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على جباليا شمال قطاع غزة.



وقال البريغادير إيتسيك كوهين قائد "الفرقة 162" الإسرائيلية، إن القتال أدى إلى تفكيك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة في حماس وتحييد عدة خلايا، واستسلام حوالي 500 ينتمي بعضهم إلى حماس والجهاد الإسلامي ويشتبه في ضلوعهم في نشاطات عسكرية والذين شارك بعضهم في هجمة السابع من تشرين الأول.

מפקד אוגדה 162 : "לחימת אוגדה 162 הביאה לפירוק היכולת המבצעית של חטיבת צפון העיר עזה”;

כוחות אוגדה 162 בפעילות עצימה בלב ג׳באליא>>https://t.co/b34f8prUmU pic.twitter.com/JlIH5AZFM1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2023 Advertisement



وأكد أن "الفرقة 162" حققت السيطرة العملياتية على جباليا، ولم تعد هي تلك الجباليا التي كانت سابقا.



وقال إنه بفضل المناورة البرية تتصرف القوات الإسرائيلية في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية، مشيرا إلى أن الفرقة 162 ستواصل نشاطاتها في قطاع غزة حتى استكمال المهمة.



وأضاف أنه "تم القضاء على مئات المسجلين، بالإضافة إلى العثور على العديد من الوسائل القتالية التي تمت تخبئتها في المجال المدني"، مؤكداً أن "القوات تابعة للفرقة 162 تخوض نشاطا مكثفا في قلب جباليا". وأكد أن "الفرقة 162" حققت السيطرة العملياتية على جباليا، ولم تعد هي تلك الجباليا التي كانت سابقا.وقال إنه بفضل المناورة البرية تتصرف القوات الإسرائيلية في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية، مشيرا إلى أن الفرقة 162 ستواصل نشاطاتها في قطاع غزة حتى استكمال المهمة.وأضاف أنه "تم القضاء على مئات المسجلين، بالإضافة إلى العثور على العديد من الوسائل القتالية التي تمت تخبئتها في المجال المدني"، مؤكداً أن "القوات تابعة للفرقة 162 تخوض نشاطا مكثفا في قلب جباليا".

وتابع: "قضى الجنود الإسرائيليون على المئات من المسلحين خلال اشتباكات ومعارك مع توجيه نيران المدفعية والغارات الجوية نحو المسلحين في الميدان والمباني المفخخة، زاعماً أن "بعض المسلحين الذين استسلموا قد تحصنوا وسط السكان المدنيين داخل مستشفيات ومدارس".



وذكر في بيانه أنه تم تدمير العديد من البنى التحتية منها مجمعات تدريب، ومجمعات تحت الأرض ومقرات قيادة وسيطرة ومصانع لإنتاج القذائف الصاروخية.