غالانت: قادة "حماس" سينتهي بهم الأمر في القبر أو في السجن

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، كبار قادة حركة "حماس"، وقال "سينتهي بهم الأمر في القبر أو في السجن".

وأشار غالانت إلى أن "الجيش الإسرائيلي مستمرّ في مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، عبر مراحل عدة". (سبوتنيك)