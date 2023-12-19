مجلس الأمن يُرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار حول غزة إلى الأربعاء

أرجئ مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية.

ودعت المسودة الاخيرة التي اعدتها الامارات العربية المتحدة واطلعت عليها "فرانس برس"، الى تعليق الاعمال القتالية في قطاع غزة إفساحا في المجال لإدخال المساعدة الانسانية.

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