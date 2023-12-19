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عربي-دولي
مجلس الأمن يُرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار حول غزة إلى الأربعاء
Lebanon 24
19-12-2023
|
17:25
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أرجئ مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية.
ودعت المسودة الاخيرة التي اعدتها الامارات العربية المتحدة واطلعت عليها "فرانس برس"، الى تعليق الاعمال القتالية في قطاع غزة إفساحا في المجال لإدخال المساعدة الانسانية.
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