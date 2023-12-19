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عربي-دولي

الحكم على سوري بالسجن مدى الحياة في ألمانيا..ما السبب؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 18:00
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أُدين رجل سوري بالقتل، والشروع في القتل وإلحاق الأذى الجسدي، يوم الثلاثاء، خلال هجومين بسكين في ألمانيا هذا العام، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية.
وحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم البالغ من العمر 27 عاماً الذي تم تعريفه بمعان د، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية.
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وقررت محكمة ولاية دوسلدورف أنه يتحمل ذنبا شديدا بشكل خاص، وهو ما يعني أنه لن يكون مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.
وكان المتهم قد أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين المطبخ في مدينة دويسبورغ، في نيسان، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام.

ونجا الضحايا في هذ الطعن من الموت، على الرغم من أن بعضهم عانى من إصابات تهدد حياتهم.
وخلصت المحكمة إلى أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد أيام قليلة من هجوم صالة الألعاب، وتم إيداعه في السجن منذ ذلك الحين.

وقالت المحكمة إن المتهم وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2005، ومن بداية عام 2020، أصبح متطرفا عبر الإنترنت بسبب تبنيه أفكار تنظيم "داعش".
وأضافت أنه "بدون صلة مباشرة بداعش أو بغيرها من المنظمات الإرهابية"، كان مصمما على قتل السكان الذكور الذين يختارهم بشكل عشوائي في ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" بأن الرجل لم يظهر أن رد فعل أثناء إصدار الحكم.
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