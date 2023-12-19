هجوم جوّي روسي على كييف

قالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنّت هجوماً جوياً جديداً على كييف وإن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صدّ الهجوم.

ولم يتّضح بعد الحجم الكامل للهجوم.

وحثّت الإدارة العسكرية الناس على البقاء في المخابئ.