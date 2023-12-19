Advertisement

عربي-دولي

هجوم جوّي روسي على كييف

Lebanon 24
19-12-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1143161-638386358655150244.jpeg
Doc-P-1143161-638386358655150244.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنّت هجوماً جوياً جديداً على كييف وإن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صدّ الهجوم.
ولم يتّضح بعد الحجم الكامل للهجوم.
وحثّت الإدارة العسكرية الناس على البقاء في المخابئ.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الـ"Newsweek": هذه خطط روسيا الجديدة في صراعها مع أوكرانيا
lebanon 24
20/12/2023 02:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إمداد أوكرانيا بطائرات "اف 16"... هل يُفجّر حرباً بين "الناتو" وروسيا؟
lebanon 24
20/12/2023 02:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": ماذا سيحدث إذا هزمت روسيا أوكرانيا؟
lebanon 24
20/12/2023 02:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف: روسيا هاجمت جنوب أوكرانيا بـ42 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية
lebanon 24
20/12/2023 02:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24

أوكرانيا

روسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2023-12-19
19:00 | 2023-12-19
18:00 | 2023-12-19
17:25 | 2023-12-19
16:51 | 2023-12-19
16:37 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24