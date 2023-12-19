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عربي-دولي

بايدن يكشف عن اتفاق بين روسيا وترامب.. ما هو؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 22:53
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خلال حفل لجمع الأموال لحملته الانتخابية في ولاية ماريلاند، اعتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن سلفه دونالد ترامب يتفق في الرأي مع روسيا حول الكثير من القضايا.
وقال بايدن: "في عطلة نهاية هذا الأسبوع، أعرب ترامب عن تأييده لصديقه القديم  بوتين. حتى إن ترامب اقتبس منه في نهاية هذا الأسبوع. هذا ليس مفاجئا. في نهاية الأمر، هناك اتفاق كبير بين موسكو ومارالاغو "قصر ترامب في فلوريدا".
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وسبق أن كان ترامب قد اقتبس في خطاب ألقاه في نيو هامبشاير في 16 كانون الأول، عن الرئيس الروسي قوله إن الأحداث في الولايات المتحدة "تظهر تعفن النظام السياسي الأميركي، الذي لا يمكنه المطالبة بتعليم الديمقراطية للآخرين".
وأضاف بايدن أن "التهديد الأكبر الذي يشكله ترامب هو التهديد لديمقراطيتنا، العبارات التي يستخدمها تذكرنا بالذين خرجوا من ألمانيا في الثلاثينيات، وهو يصف أولئك الذين يعارضونه بالطفيليين.
وفي أيلول الماضي، علق الرئيس بوتين، في جلسة عامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، على محاكمة ترامب في الولايات المتحدة: "بالنسبة لنا، ما يحدث اليوم، في رأيي أمر جيد، لأنه يظهر فساد النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يمكنه أن يدعي تعليم الآخرين الديمقراطية".


المصدر: روسيا اليوم
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