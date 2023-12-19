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عربي-دولي

قادة "الشيوخ الأميركي": لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:18
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أكّد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام.
وأعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل، في بيان مشترك، عن أملهما بأن تتحقق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.
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وأضاف البيان أن "المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعا على صعيد إقرار هذه الحزمة مطلع العام المقبل".


ويشكّل هذا البيان خيبة أمل أخرى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي بقصد إقناع قادة الكونغرس بإقرار حزمة المساعدات هذه.
ويمثّل فشل مجلس الشيوخ في إقرار حزمة المساعدات سريعا كما يريد جو بايدن انتكاسة للرئيس الديمقراطي الذي جعل من دعم أوكرانيا وتعزيز حلف شمال الأطلسي مدماكين أساسيين لسياسته الخارجية.
ويأتي بيان زعيمي مجلس الشيوخ غداة تحذير البيت الأبيض من أن ما تبقى من تمويل أميركي مصرّح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة قبل أن يتعيّن على الكونغرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.
 
وحتى الآن قدّمت واشنطن دعما عسكريا لحليفتها كييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022. (سكاي نيوز)

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