Advertisement

عربي-دولي

هدنة جديدة مرتقبة في غزة لمدة أسبوع على الأقل؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1143194-638386506337185640.jpg
Doc-P-1143194-638386506337185640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت تقارير إسرائيلية عن اقتراح بهدنة جديدة في قطاع غزة لمدة أسبوع على الأقل.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن سياسيين إسرائيليين ومصدر غربي مطلع على المفاوضات، قولهم إن إسرائيل عرضت على حركة حماس عن طريق قطر، اقتراحا لهدنة لمدة أسبوع على الأقل، وذلك مقابل الإفراج عن 40 محتجز إسرائيلي.
Advertisement

بدورها، علمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر مصرية مطلعة، أن وفدا من حماس يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، سيزور مصر الخميس، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة وكبار المسؤولين المصريين لبحث ملفي التهدئة والأسرى، وسيتم البحث في إيقاف شامل لإطلاق النار، وتحرير أسرى من قيادات كتائب القسام لدى الجانب الإسرائيلي، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وانسحاب للآليات العسكرية إلى حدود غلاف غزة، ومستقبل القطاع في إطار سلطة فلسطينية موحدة.

وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" وليام بيرنز في أوروبا محادثات مع مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تهدف إلى إجراء مفاوضات جديدة للإفراج عن رهائن، وفقاً لما أفاد به موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت ثمانية أيام في أواخر تشرين القثاني، أطلق خلالها سراح 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 فلسطينيا كانوا مسجونين في إسرائيل. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:52 | 2023-12-20
04:33 | 2023-12-20
04:26 | 2023-12-20
04:20 | 2023-12-20
04:14 | 2023-12-20
04:11 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24