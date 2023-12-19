هدنة جديدة مرتقبة في غزة لمدة أسبوع على الأقل؟

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تحدثت تقارير إسرائيلية عن اقتراح بهدنة جديدة في قطاع غزة لمدة أسبوع على الأقل.ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن سياسيين إسرائيليين ومصدر غربي مطلع على المفاوضات، قولهم إن إسرائيل عرضت على حركة حماس عن طريق قطر، اقتراحا لهدنة لمدة أسبوع على الأقل، وذلك مقابل الإفراج عن 40 محتجز إسرائيلي.بدورها، علمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر مصرية مطلعة، أن وفدا من حماس يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، سيزور مصر الخميس، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة وكبار المسؤولين المصريين لبحث ملفي التهدئة والأسرى، وسيتم البحث في إيقاف شامل لإطلاق النار، وتحرير أسرى من قيادات كتائب القسام لدى الجانب الإسرائيلي، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وانسحاب للآليات العسكرية إلى حدود غلاف غزة، ومستقبل القطاع في إطار سلطة فلسطينية موحدة.وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" وليام بيرنز في أوروبا محادثات مع مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تهدف إلى إجراء مفاوضات جديدة للإفراج عن رهائن، وفقاً لما أفاد به موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.