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عربي-دولي

"نحن نموت في كل لحظة"... الجهاد تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:43
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نشرت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تليغرام الثلاثاء مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين يطالبان بالإفراج عنهما.
وعرف الرجلان نفسيهما بأنهما جادي موسى وإلعاد كاتسير، وظهرا في مقطع مصور قصير يطالبان فيه بتكثيف الجهود ليتسنى التئام شملهما بأسرتيهما.
 
 
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وقال موسى وهو ينظر إلى الكاميرا: "نحن نموت في كل لحظة. نحن في وضع لا يطاق". وكان الرجلان غير حليقي الشعر وفقدا بعض الوزن على ما يبدو.

نفذت حركة حماس هجومها في جنوب إسرائيل. واحتُجز كاتسير (47 عاما) أيضا من تجمع سكني مع والدته، التي أُطلق سراحها لاحقا. وتشير تقارير إعلامية إلى أن والده قتل.
وبثت حماس الاثنين تسجيلا مصورا قصيرا يظهر فيه 3 محتجزين إسرائيليين مسنين خطفتهم الحركة خلال هجومها، عندما احتجزت نحو 240 رهينة. ونددت إسرائيل بالتسجيل.
واتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نهاية تشرين الثاني، بوساطة قطر ومصر، وشمل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من غزة مقابل 240 امرأة وقاصرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعض الأسرى الذين بقوا في غزة. واعترف الجيش الإسرائيلي بقتل 3 منهم بنيران صديقة.
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