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عربي-دولي
مقتل 3 جنود إيرانيين خلال مناورات عسكرية في هذه المنطقة
Lebanon 24
19-12-2023
|
23:47
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قُتل ثلاثة جنود إيرانيين، إثر انفجار ذخائر خلال مناورات عسكرية في محافظة خراسان الجنوبية، بسب ما أعلنته السلطات الإيرانية.
وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن الجيش الإيراني، بأن الانفجار وقع خلال نقل ذخائر غير مستخدمة من موقع المناورات.
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وتابعت الوكالة بأنه "خلال تدريب ميداني لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية الشرقية للقوة البرية، انفجرت ذخيرة غير منفجرة في مرحلة تطهير منطقة التدريب منها، ما أدى إلى استشهاد الكوادر الثلاثة.
ويعدّ التدريب الميداني لوحدات القوات البرية للجيش بهدف تحسين القدرة القتالية من البرامج المعتمدة، التي تقام عادة على مدار العام، وفي مناطق مختلفة بالذخائر الحربية، بحسب الوكالة.
المصدر:
عربي 21
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