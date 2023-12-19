Advertisement

عربي-دولي

مقتل 3 جنود إيرانيين خلال مناورات عسكرية في هذه المنطقة

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1143201-638386517590740065.jpg
Doc-P-1143201-638386517590740065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل ثلاثة جنود إيرانيين، إثر انفجار ذخائر خلال مناورات عسكرية في محافظة خراسان الجنوبية، بسب ما أعلنته السلطات الإيرانية.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن الجيش الإيراني، بأن الانفجار وقع خلال نقل ذخائر غير مستخدمة من موقع المناورات.
Advertisement

وتابعت الوكالة بأنه "خلال تدريب ميداني لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية الشرقية للقوة البرية، انفجرت ذخيرة غير منفجرة في مرحلة تطهير منطقة التدريب منها، ما أدى إلى استشهاد الكوادر الثلاثة.

ويعدّ التدريب الميداني لوحدات القوات البرية للجيش بهدف تحسين القدرة القتالية من البرامج المعتمدة، التي تقام عادة على مدار العام، وفي مناطق مختلفة بالذخائر الحربية، بحسب الوكالة.




المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:52 | 2023-12-20
04:33 | 2023-12-20
04:26 | 2023-12-20
04:20 | 2023-12-20
04:14 | 2023-12-20
04:11 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24