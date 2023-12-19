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عربي-دولي

زيلينسكي عن "عودة ترامب": مؤشرات على سياسة "أكثر فتورا"

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:47
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نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل أيا كان مختلفة حيال أوكرانيا، أكثر فتورا أو أكثر اقتصادا، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جدا على مجريات الحرب".
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ولفت إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الأرجح سياسة مختلفة، لأن لديه شخصية مختلفة" عن الرئيس الحالي جو بايدن.


لكنه أمل بعدم تبدل الخطوط الكبرى للسياسة الرسمية لواشنطن على صعيد دعم كييف.
وأضاف: "كل مسؤول لديه تأثير على مجتمعه وعلى ما تقوم به حكومته".
وحذر زيلينسكي من أن تراجعا محتملا للمساعدة الأميركية يمكن أن يؤثر على مساعدة الاتحاد الأوروبي، لكنه تدارك "أنا واثق أن الولايات المتحدة لن تخوننا، وأن ما اتفقنا عليه معها سيتم احترامه".
وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أيام من جولة دبلوماسية له، هدفت إلى إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بمواصلة إرسال أسلحة وتمويل إلى أوكرانيا التي تقاتل الغزو الروسي منذ نحو عامين. (سكاي نيوز)
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