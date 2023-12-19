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زيارة مرتقبة لـ ديفيد كاميرون إلى مصر والأردن من أجل وقف دائم لإطلاق النار.. إليكم موعدها

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:55
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يتوجه وزير الخارجية البريطاني الوزير ديفيد كاميرون، إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية.
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وفي بيان للوزارة جاء فيه: إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة "بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل".
وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر، سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.
 ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا يوم الأحد إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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