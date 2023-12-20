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نتنياهو يتهرب من محاكمته بحجة انشغاله في الحرب على غزة

Lebanon 24
20-12-2023 | 00:12
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تأجيل جلسات محاكمته بقضايا فساد بزعم انشغاله في إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
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وقالت القناة إن "نتنياهو توجه إلى النيابة العامة الإسرائيلية بطلب لتأجيل بعض جلسات الاستماع إلى شهود مركزيين في جلسات محاكمته بتهم فساد، وذلك في رسالة بواسطة محامي نتنياهو، عميت حداد".
وجاء في الرسالة أن نتنياهو يطالب بـ"تأجيل جلسة الاستماع لبعض الشهود في قضايا الفساد التي يحاكم فيها، لأن رئيس الحكومة، على حد زعمه، "لن يتمكن من الاستعداد لاستجواب هؤلاء الشهود قبل نهاية الحرب".
وأفادت القناة أن الحديث عن شهود مركزيين في إطار التحقيقات بالملفين 1000 و2000، من بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، وعضو الكنيست إضافة للرئيس الأسبق للموساد، تامير باردو، ورئيس الأسبق للشاباك، يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة، تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة "يسرائيل هيوم"، ميريام إديلسون، وقريب نتنياهو، دافيد شمرون.
وذكرت القناة أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون أن يتسبب هذا الوضع في "تأخير المحاكمة لعدة أشهر".


المصدر: عرب 48
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