آلاف الإسرائيليين في الشمال يعانون من أزمة اقتصادية.. والسبب حزب الله

قال مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في التعامل مع المواطنين الذين أخلوا منازلهم جنوبي وشمالي البلاد، دون "تقديم الخدمات الضرورية لهم، خلال الأسابيع الأولى للحرب التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة 74 يوماً، والتي تترافق مع تصعيد المواجهات مع حزب الله على جبهة لبنان.

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جاء ذلك في تقرير صدر عن مراقب الدولة، الثلاثاء، بصفته "مفوض شكاوى الجمهور"، تناول بالتفصيل الشكاوى خلال الحرب".

وأوضح التقرير أنه "في ظل غياب برنامج للمساعدات الاقتصادية، أصبح مئات الآلاف من المواطنين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم منذ بداية الحرب بحالة عوز".

وكشف إنغلمان أن "العديد من المواطنين شعروا بالإحباط بسبب عدم استجابة سلطات الدولة، وفي ظل عدم إقامة، حتى الآن، هيئة إدارية لتركيز الأنشطة الميدانية للوزارات الحكومية المختلفة والتنسيق بينها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أوردت تقرير المراقب، إلى أن وحدة شكاوى الجمهور فتحت خطاً ساخناً منذ بداية الحرب للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالحرب خاصة الواردة من سكان مناطق النزاع في الجنوب والشمال.

وقال التقرير إنه "خلال الأيام الـ 43 الأولى من الحرب، تم تقديم 1329 طلباً إلى مفوضية شكاوى الجمهور، جاءت أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من سلطات الدولة".







المصدر: عرب 48