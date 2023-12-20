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هذه الدولة تعاقب إسرائيل!

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:28
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في خطوة تنديداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن ماليزيا ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية ZIM من الرسو في أي من موانئها.
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وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا القرار هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سمح عام 2002 للسفن المملوكة لهذه الشركة بالرسو في ماليزيا وفي عام 2005، ومنح مجلس الوزراء في ذلك الوقت الإذن للسفينة بالرسو في ماليزيا، إلا أن الحكومة الحالية قررت إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة.

وأكد رئيس الوزراء أن ماليزيا واثقة من أن هذه القرارات لن تؤثر سلبا على الأنشطة التجارية لماليزيا.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: الأخبار - روسيا اليوم - وكالات
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