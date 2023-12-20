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عربي-دولي

مرصد حقوقي يوثق تصفية إسرائيل لمعتقلين فلسطينيين في سجن شبيه بغوانتنامو

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:31
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طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل، حول تصفية العدو الإسرائيلي، مدنيين فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة.

ولفت المرصد إلى شهادات حصل عليها من مفرج عنهم، عن إعدام ميداني جرى بحق معتقلين، إضافة إلى استشهاد آخرين تحت التعذيب الشديد أثناء الاحتجاز في معسكر للجيش يدعى سديه تيمان بين بئر السبع وغزة.
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وكشف أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جداً، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.

وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة، بحسب المرصد الأورو متوسطي".

وتروي الشهادات التي نقلها المرصد أنه خلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم. ومن تم الإفراج عنهم من المعسكر الإسرائيلي المذكور، فقد تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة وجرى منعهم من استخدام الهواتف، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 المصدر: عربي 21

المصدر: عربي 21
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