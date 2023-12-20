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عربي-دولي

"هجماتهم غير مقبولة"... واشنطن تبحث إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:50
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ومعها الشركاء والحلفاء يعملون على حماية السفن التجارية ومواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مضيفا أن واشنطن تبحث إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
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وقال كيربي للصحافيين إن "هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف وهي غير مقبولة.. الولايات المتحدة ومعها الشركاء والحلفاء يعملون على مواجهة تلك الهجمات وحماية السفن.. دول عديدة مستعدة للمشاركة والعمل جار.. ندرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لكن القرار لم يتخذ بعد".
 
كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن الحوثيين "يركزون أكثر على استهداف السفن التجارية.. لم نشاهد بعد أي هجوم على سفن عسكرية.. القادة العسكريون عندما يرون حركة صواريخ ومسيرات فهم يتخذون القرار المناسب للقضاء على أي خطر محتمل.. هناك 14 طائرة مسيرة لا نعلم الأهداف التي تريد مهاجمتها.. والمرجح أنها تريد مهاجمة سفن تجارية جديدة في البحر الأحمر".
هذا وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعديد من الدول، بما في ذلك اليمن، بيانا مشتركا يدين "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية" في ظل الهجمات في البحر الأحمر.
وجاء في البيان أن الموقعين يدعون جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين، وأنه لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن.
 
من جهته، شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، على أن التحالف البحري الجديد سينَظم دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأشار أوستن إلى أن التحالف البحري الجديد سيعمل معا على حماية أعالي البحار وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، معتبرا أن هجمات الحوثيين المتهورة على السفن تعد مشكلة دولية وتتطلب ردا دوليا لتأمين التجارة في الممر المائي.
وكان القيادي في حركة الحوثي باليمن، محمد علي الحوثي، هدد الثلاثاء، باستهداف سفن أي دولة تتحرك ضد الجماعة في البحر الأحمر.
وقال في حديث تلفزيوني: "إذا أقدمت أميركا على أي فعل تجاهنا فسيكون هناك رد وسوف تتضرر الملاحة لأي دولة تشارك في هذا الاعتداء، وسنقوم بقصف سفنهم".
وأفاد بيان لاحق لجماعة الحوثي اليمنية أن التحالف الدولي الذي أعلنته أميركا بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر "جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأكدت جماعة الحوثي على "أن الشعب اليمني ثابت على موقفه المبدئي المساند للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة". (العربية)

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