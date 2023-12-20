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وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته.. بسبب قانون جديد في البلاد

Lebanon 24
20-12-2023 | 02:03
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته، بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.

وقالت صحيفتا "لو فيغارو" و"لوباريزيان" إنه "من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها، إذ يٌعتبر روسو جزءاً من الجناح اليساري للحكومة، وكان معارضاً للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقره البرلمان مساء الثلاثاء.
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وأثار قانون الهجرة في فرنسا الجدل ما أدى إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن رفضت المعارضة في البرلمان اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.
وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري. وصوَّت كثير من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.
وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج.
المصدر: الشرق الأوسط

المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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