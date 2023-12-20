السفير الإسرائيلي في أميركا: تل ابيب مستعدة لعقد هدنة مع حماس

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في المقابل، أكد "مايكل" شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق"، مشيراً إلى أن "مطالب حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة". أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ، استعداد إسرائيل لعقد اتفاق حول هدنة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.في المقابل، أكد "مايكل" شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق"، مشيراً إلى أن "مطالب حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة".

وأضاف: "كانوا يأملون وقفاً دائماً لإطلاق النار، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "لكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك في هذه المرحلة".

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ لمجموعة من المبعوثين نفس التصريحات تقريباً، موضحاً "يمكنني أن أكرر حقيقة أن إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن".

وتابع يتسحاق: "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة".

المصدر: سكاي نيوز



