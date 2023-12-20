"بضربة واحدة"... صحافي إسرائيلي يبتكر حلا للقضاء على الفلسطينيين!







وقال مراسل الشؤون العربية في "القناة 13" العبرية، تسفيكا يحزقيلي، إنه "يدعم قتل 100 ألف فلسطيني في غزة بضربة موجعة واحدة"، معتبرا أنه "كان على الجيش الإسرائيلي أن يضرب غزة ضربة افتتاحية للحرب لو سقط بها مئة ألف قتيل.. وليقل العالم ما يقل.. وبعد ذلك ينتقل لتحقيق أهداف الحرب".

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وكان وزير بالحكومة الإسرائيلية وصف بوقت سابق إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس". في دعوات تذكر بتصريح الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي اعتبر "إلقاء قنبلة نووية، هو أحد الخيارات للقضاء على حماس"، دعا صحافي إسرائيلي "لقتل 100 ألف فلسطيني في غزة بضربة واحدة".وقال مراسل الشؤون العربية في "القناة 13" العبرية، تسفيكا يحزقيلي، إنه "يدعم قتل 100 ألف فلسطيني في غزة بضربة موجعة واحدة"، معتبرا أنه "كان على الجيش الإسرائيلي أن يضرب غزة ضربة افتتاحية للحرب لو سقط بها مئة ألف قتيل.. وليقل العالم ما يقل.. وبعد ذلك ينتقل لتحقيق أهداف الحرب".وكان وزير بالحكومة الإسرائيلية وصف بوقت سابق إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

وقال الوزير عميحاي إلياهو إن على "الجيش الإسرائيلي أن يوجه ضربة قوية لحماس"، معربا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وأيد الوزير اليميني المتطرف فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها". (RT)