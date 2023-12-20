صرخة استغاثة لسيدة فلسطينية من غزة: "مفيش أكل ولا في شرب"

لا يبدو أن هناك حلاً قريباً يخفف مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة أو ينهي معاناتهم، إذ أطلقت سيدة فلسطينية من غزة صرخة استغاثة حاولت من خلالها أن تشرح وضع النازحين وسط شح الطعام والشراب.
وقالت الفلسطينية النازحة لقناة العربية: "مفيش أكل ولا في شرب، أسعار الخضراوات غالية جداً، ماحد يقدر يشتري لقمة يأكلها.. عمرنا ما انذلينا ولا صار فينا هيك.. الأطفال يموتون في المدارس من المرض والجوع".
وانطلقت شرارة الحرب في 7 تشرين الأول بهجوم غير مسبوق شنّته حماس داخل إسرائيل، أوقع نحو 1140 شهيداً، غالبيتهم من المدنيين، كما اقتيد نحو 250 أسيرا إلى القطاع، وفقا للسلطات الإسرائيلية، وما زال 129 منهم محتجزين في غزة.
وكانت هدنة دخلت مفاعيلها حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني واستمرت حتى الأول من كانون الأول قد أتاحت الإفراج عن 80 أسيراً كانوا محتجزين في قطاع غزة في مقابل 240 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: العربية
المصدر:
أ.ف.ب - العربية - وكالات