"بدعم من الاستخبارات الغربية".. بوتين: كييف سلكت علانية طريق الإرهاب

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظام كييف سلك علانية بدعم من الغرب طريق الإرهاب.

وأكد بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة يوم ضابط الأمن، أن من "الضروري تعزيز العمل لمكافحة الإرهاب في جميع المجالات، واستخدام مجموعة واسعة من القدرات الفنية والعملية لأجهزتنا الاستخباراتية، والتعاون بنشاط مع وزارة الدفاع والوزارات الأخرى".

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وتشهد الجبهات الروسية الأوكرانية قتالا مشتعلا، حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تحاول قوات كييف استعادة وتيرة الدعم العسكري الغربي لمواجهة قوات موسكو.



وقال: "نعلم أن نظام كييف، بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، قد وقف علانية على طريق تطبيق الأساليب الإرهابية، وإرهاب الدولة في الواقع"، مشيراً إلى أن أعمال التخريب ضد المنشآت المدنية والبنية التحتية للوقود والطاقة والهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين أصبحت من بين أساليب كييف المعتادة.



وأشار إلى أن حماية حدود الدولة تتطلب اهتماماً خاصاً "وخاصة تلك المناطق القريبة من خط التماس"، مضيفاً بالقول: "أطلب منكم في الوقت نفسه تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لسكان المناطق الحدودية".



ونوه بوتين إلى أن أجهزة الأمن قامت خلال العام الماضي بالكثير من العمل "لدعم مكافحة التجسس خلال العملية العسكرية الخاصة"، وكذلك لحماية أرواح وسلامة المواطنين الروس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي خيرسون وزاباروجيه. (العربية)