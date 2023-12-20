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عربي-دولي

عبد اللهيان التقى هنية في الدوحة.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-12-2023 | 03:15
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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الأربعاء في الدوحة بقطر، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان في آخر تطورات الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على أهل غزة ومستوى المقاومة الميدانية والإجراءات الإنسانية والسياسية في هذا الشأن.
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وقال هنية إن عبد اللهيان تحدث عن آخر الاتصالات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحا بأنها لقاءات مهمة وتدعم القضية الفلسطينية.

وتابع هنية قائلا: "مما لا شك فيه أن العدوان العسكري غير المسبوق للكيان الصهيوني يشهد توسيع الحملات الجوية والبحرية والبرية على اهل غزة".

وأضاف "الكيان الصهيوني وحلفاؤه ظنوا أنهم قادرون على تدمير المقاومة بهذه الطريقة وإجبارها على رفع الراية البيضاء والاستسلام ، لكن بعد 75 يوما من الجرائم والابادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها ويرتكبها هذا الكيان فما زالت المقاومة صامدة وقوية في الميدان وألحقت خسائر فادحة به".

وشدد هنية أن "الشعب الفلسطيني قد أظهر مقاومة فريدة من نوعها ومازال يواصل السير على نهج المقاومة ويدعمها حتى دحر الكيان الصهيوني وهزيمته، على الرغم من التضحيات التي قدمها ومن المشاكل التي يواجهها في ظل هذه الظروف".

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء أمس الثلاثاء، الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة لإجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين واستعراض أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي قوم بها وزير الخارجية الايراني الى الدوحة في غضون  ثلاثة أشهر وبعد التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية. (روسيا اليوم)
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