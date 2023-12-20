هل بالإمكان عملياً تدمير "حماس"؟.. تقريرٌ أميركي يكشف الإجابة!





وذكر كاتبا التقرير، أن كل الخيارات ما تزال متاحة لكنها غير ناجحة وغير فعالة، لذا فإن تدمير "حماس" أمر غير قابل للتحقيق.

Advertisement استعرض تقرير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن للكاتبين ديفيد أليبيرتي ودانيال بايمان خيارات وإمكانية تدمير حركة "حماس" في غزة.وذكر كاتبا التقرير، أن كل الخيارات ما تزال متاحة لكنها غير ناجحة وغير فعالة، لذا فإن تدمير "حماس" أمر غير قابل للتحقيق.

وأضاف التقرير أن "تدمير حماس كان الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووافق عليه الرئيس الأميركي جو ⁧‫بايدن‬⁩"، وتابع: "كذلك، يُطالب الشعب الإسرائيلي بإنهاء تهديد حماس لمرة واحدة وإلى الأبد، ولكن ماذا قد يعني هذا عملياً؟".



وأكمل التقرير: "لدى إسرائيل 3 خيارات واسعة عندما يتعلق الأمر بتدمير حماس، الأول محاولة قتل أو أسر قيادة حماس والقضاء على شبكات الدعم الأوسع التي تعتمد عليها. أما الثاني وهو تحطيم قبضة حماس على السلطة من خلال تقوية منافسيها، والسماح لهم بإزاحة الحركة، فيما كان الخيار الثالث، محاولة مواجهة أيديولوجية حماس التي تعزز المقاومة وكلها صعبة التحقيق، وتحمل تحديات كبيرة".



وحول الخيار الأول ذكر الكاتبان أنهُ "‏لأكثر من 60 يوماً، شنت إسرائيل غارات جوية وعمليات برية تهدف إلى تدمير حماس، وحتى 5 كانون الأول الماضي، قدّر مسؤولون إسرائيليون أن أكثر من 5000 من مقاتلي حماس من الجناح العسكري الإجمالي البالغ نحو 30 ألفا قد قتلوا".



وأضاف الكاتبان: "على الرغم من أهميتها الكبيرة من حيث الأعداد المفقودة، إلا أن حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، ناهيك عن تدميرها".

وأضاف التقرير أن "تدمير حماس كان الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووافق عليه الرئيس الأميركي جو ⁧‫بايدن‬⁩"، وتابع: "كذلك، يُطالب الشعب الإسرائيلي بإنهاء تهديد حماس لمرة واحدة وإلى الأبد، ولكن ماذا قد يعني هذا عملياً؟".وأكمل التقرير: "لدى إسرائيل 3 خيارات واسعة عندما يتعلق الأمر بتدمير حماس، الأول محاولة قتل أو أسر قيادة حماس والقضاء على شبكات الدعم الأوسع التي تعتمد عليها. أما الثاني وهو تحطيم قبضة حماس على السلطة من خلال تقوية منافسيها، والسماح لهم بإزاحة الحركة، فيما كان الخيار الثالث، محاولة مواجهة أيديولوجية حماس التي تعزز المقاومة وكلها صعبة التحقيق، وتحمل تحديات كبيرة".وحول الخيار الأول ذكر الكاتبان أنهُ "‏لأكثر من 60 يوماً، شنت إسرائيل غارات جوية وعمليات برية تهدف إلى تدمير حماس، وحتى 5 كانون الأول الماضي، قدّر مسؤولون إسرائيليون أن أكثر من 5000 من مقاتلي حماس من الجناح العسكري الإجمالي البالغ نحو 30 ألفا قد قتلوا".وأضاف الكاتبان: "على الرغم من أهميتها الكبيرة من حيث الأعداد المفقودة، إلا أن حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، ناهيك عن تدميرها".

كذلك، أوضح الكاتبان أنه "من المحتمل أن تكون شخصيات رئيسية في حماس مثل محمد الضيف ويحيى السنوار موجودة في أنفاقٍ محصنة ولا تشتبك مع القوات الإسرائيلية مباشرة"، وأردف: "قد تقتلُ إسرائيل العديد من المقاومين، لكن قتل جزء كبير من القيادة يمثل تحدياً أكثر صعوبة".