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عربي-دولي

مفاجآت عن قادة إسرائيل لا يعرفها كثيرون.. هؤلاء من أصول عربية!

Lebanon 24
20-12-2023 | 10:00
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دفعت معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" مطلع شهر تشرين الأول الماضي ضدّ المستعمرات الإسرائيليّة، إلى طرح تساؤلات حول القضية الفلسطينية خصوصاً لدى الشعوب الغربية.
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اللافت هو أنّ إسرائيل تبرّر جرائمها ضد قطاع غزة على أنها تندرج في إطار الدفاع عن أرضها وعن حق اليهود في إسرائيل، فيما الواقع يقول إنّ إسرائيل بالأساس لم تكن موجودة قبل أكثر من 75 عاماً، وأن جميع من ينتمي لها أصولهم من دول مختلفة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "الخليج أونلاين" معلومات عن أبرز قيادات ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وإلى أي بلد بالأصل ينتمون هم وعائلاتهم قبل مجيئهم إلى الأراضي الفلسطينية واحتلالها تحت اسم "دولة إسرائيل":
 
1- بنيامين نتنياهو:

- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- من أصل بولندي وأمه أميركية

2- إسحاق هرتسوغ:

- رئيس إسرائيل
- والده إيرلندي ووالدته مصرية

3- أرييه مخلوف درعي:

- نائب رئيس الوزراء 
- من أصل مغربية ومواليد مدينة مكناس

4- بيني غانتس:

- وزير الجيش السابق
- والده روماني ووالدته مجرية

5- يائير لابيد:

- رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة
- من أصول هنغارية

6- نفتالي بينيت:

- رئيس الوزراء الأسبق
- أصوله أميركية

7- يوآف غالانت:

- وزير الجيش
- من أصول بولندية

8- بتسلئيل سموتريش:
 
 - وزير المالية
- من أصول رومانية

9- إيتمار بن غفير:

- وزير الأمن القومي
- والده من أصول عراقية ووالدته من كردستان العراق

10- نير بركات:

- وزير الإقتصاد
- من أصول مغربية

(الخليج أونلاين)
 

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