مفاجآت عن قادة إسرائيل لا يعرفها كثيرون.. هؤلاء من أصول عربية!

دفعت معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" مطلع شهر تشرين الأول الماضي ضدّ المستعمرات الإسرائيليّة، إلى طرح تساؤلات حول القضية الفلسطينية خصوصاً لدى الشعوب الغربية.

Advertisement

اللافت هو أنّ إسرائيل تبرّر جرائمها ضد قطاع غزة على أنها تندرج في إطار الدفاع عن أرضها وعن حق اليهود في إسرائيل، فيما الواقع يقول إنّ إسرائيل بالأساس لم تكن موجودة قبل أكثر من 75 عاماً، وأن جميع من ينتمي لها أصولهم من دول مختلفة.



وفي هذا الإطار، نشر موقع "الخليج أونلاين" معلومات عن أبرز قيادات ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وإلى أي بلد بالأصل ينتمون هم وعائلاتهم قبل مجيئهم إلى الأراضي الفلسطينية واحتلالها تحت اسم "دولة إسرائيل":

1- بنيامين نتنياهو:



- رئيس الوزراء الإسرائيلي

- من أصل بولندي وأمه أميركية



2- إسحاق هرتسوغ:



- رئيس إسرائيل

- والده إيرلندي ووالدته مصرية



3- أرييه مخلوف درعي:



- نائب رئيس الوزراء

- من أصل مغربية ومواليد مدينة مكناس



4- بيني غانتس:



- وزير الجيش السابق

- والده روماني ووالدته مجرية



5- يائير لابيد:



- رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة

- من أصول هنغارية



6- نفتالي بينيت:



- رئيس الوزراء الأسبق

- أصوله أميركية



7- يوآف غالانت:



- وزير الجيش

- من أصول بولندية



8- بتسلئيل سموتريش:

- وزير المالية

- من أصول رومانية



9- إيتمار بن غفير:



- وزير الأمن القومي

- والده من أصول عراقية ووالدته من كردستان العراق



10- نير بركات:



- وزير الإقتصاد

- من أصول مغربية