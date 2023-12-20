بوساطة قطرية ومصرية.. محادثات مكثفة بشأن هدنة جديدة في غزة

Advertisement

كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، ان محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الرهائن مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما يزال قيد البحث، فيما تصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا.وتابع قائلا إن سجناء فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضا.يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه وفد من "حماس" يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى مصر لإجراء مفاوضات بشأن إعلان هدنة محتملة.وقالت حركة حماس، في بيان، إن هنية وصل إلى العاصمة المصرية "لإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".وهذه هي الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، بعد زيارته الأولى في التاسع من تشرين الثاني.(سكاي نيوز)