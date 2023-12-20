روسيا وتركيا تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أشار نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين والسفير التركي في موسكو تانج بيلجيك، خلال اجتماع عقد في 18 الحالي إلى ضرورة وقف سفك الدماء في قطاع غزة عبر وقف فوري وشامل لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي ونقلته وكالة "نوفوستي": "تم خلال اللقاء التطرق بشكل مفصل إلى المناقشات التي جرت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة". وأكد الجانبان على "الضرورة الملحة لوقف إراقة الدماء من خلال وقف فوري وواسع النطاق لإطلاق النار".

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أضافت الوزارة الروسية: "أن الجانبين أشارا إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وكذلك منع انتشار الصراع إلى المنطقة بأكملها".

وتابعت: "وتم النظر خلال اللقاء، في موضوع الإمدادات دون عوائق من المنتجات الزراعية والأسمدة، بما في ذلك من روسيا، إلى الأسواق العالمية في سياق ضمان الأمن الغذائي العالمي. وتمت كذلك مناقشة موضوع النقل المجاني للأسمدة والحبوب الروسية إلى الدول الأكثر فقرا".