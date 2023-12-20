Advertisement

عربي-دولي

روسيا وتركيا تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-12-2023 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1143292-638386705911370255.jpg
Doc-P-1143292-638386705911370255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين والسفير التركي في موسكو تانج بيلجيك، خلال اجتماع عقد في 18 الحالي إلى ضرورة وقف سفك الدماء في قطاع غزة عبر وقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي ونقلته وكالة "نوفوستي": "تم خلال اللقاء التطرق بشكل مفصل إلى المناقشات التي جرت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة". وأكد الجانبان على "الضرورة الملحة لوقف إراقة الدماء من خلال وقف فوري وواسع النطاق لإطلاق النار".
Advertisement
أضافت الوزارة الروسية: "أن الجانبين أشارا إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وكذلك منع انتشار الصراع إلى المنطقة بأكملها".
وتابعت: "وتم النظر خلال اللقاء، في موضوع الإمدادات دون عوائق من المنتجات الزراعية والأسمدة، بما في ذلك من روسيا، إلى الأسواق العالمية في سياق ضمان الأمن الغذائي العالمي. وتمت كذلك مناقشة موضوع النقل المجاني للأسمدة والحبوب الروسية إلى الدول الأكثر فقرا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:20 | 2023-12-20
07:19 | 2023-12-20
06:51 | 2023-12-20
06:40 | 2023-12-20
06:30 | 2023-12-20
06:22 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24