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عربي-دولي

السكان أُصيبوا بالذعر ولا يزالوان في الشوارع... هزّة أرضيّة تضرب بلداً أوروبيّاً هذه قوّتها

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:06
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أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، عن وقوع هزة أرضية تراوحت قوّتها بين 3.6 و4.1 على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، في ولاية ريجو كالابريا جنوب إيطاليا.
 
وتمّ تحديد مركز الهزة بالقرب من مدينة سامو وعلى عمق 14 كيلومترا.
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وقال عمدة مدينة سامو باولو بوليتانو في حديث لقناة "RaiNews24" الإخبارية، إن العديد من سكان المدينة كانوا مصابين بالذعر لحظة وقوع الهزة، مضيفا: "كانت هناك صدمة قوية إلى حد ما. ترك الناس منازلهم في خوف ولا يزالون متواجدين في الشارع حتى الآن".

وأكد أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع أضرار جراء الهزة، مشيرا إلى أن ممثلي الخدمات الفنية يقومون حاليا بفحص منشآت المدينة، كما تم إغلاق المدارس المحلية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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