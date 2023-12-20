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عربي-دولي

لماذا طلب السنوار وقف المحادثات بين "فتح" و"حماس" بشأن مستقبل غزة والضفة الغربيّة؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 06:00
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ذكر موقع "العربية" أن قادة فتح وحماس يُجرون حاليا مناقشات حول حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر. 

وأضافت الصحيفة الأميركية أن رئيس الحركة يحيي السنوار لم يكن على علم بتلك المحادثات، وطَلب وقفها فورا، في إشارة لوجود خلاف بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس، بحسب الصحيفة.
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كما نقلت عن القيادي في حماس حسام بدران قوله "إن الحركة لا تريد لعبة محصلتُها صفر وتسعى لإنهاء الحرب".
 
هذا وأعلنت حركة حماس وصول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملفات أخرى.

وكانت مصادر في حماس أوضحت أن وفد الحركة سيبحث في القاهرة ملفي التهدئة في قطاع غزة وإجراءَ صفقةٍ لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
 
 
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