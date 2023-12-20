مرض ينتشر في روسيا... هل تلغى الإنتخابات الرئاسية؟

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الزيادة المسجلة حاليا في انتشار الإنفلونزا، هي ظاهرة موسمية عادية ولا يمكن بتاتا الحديث عن تأثيرها على الحملة الانتخابية المقبلة.وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ارتداء الكمامات الطبية في المؤسسات الحكومية وتأثير ذلك المحتمل على الحملة الانتخابية: "دعونا لا ننسى الأمر الرئيسي: حتى قبل كوفيد، كنا نلاحظ انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وما إلى ذلك طوال فصل الشتاء. ليس لدينا ما يشير لصالح فرض ارتداء الكمامات من قبل المختصين، لذلك لا ننظر في ذلك".واقترح بيسكوف عدم النظر وكأنه مفاجأة هبطت من السماء، ولكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.وتابع بيسكوف القول: "أما بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، فإن الأهم بالنسبة لنا في هذا السياق هو أنه يتم اتخاذ كل ما هو ضروري من قبل المختصين لضمان سلامته، بما في ذلك من الناحية الوبائية. أما بالنسبة للانتخابات، فلا أعتقد أن هذا يمكن يؤثر عليها. لقد تم إجراء الانتخابات حتى خلال جائحة فيروس كورونا".