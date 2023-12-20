Advertisement

عربي-دولي

من أجل غزة.. هذه الجهة ستزور مصر خلال أيام

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1143311-638386730580212056.jpg
Doc-P-1143311-638386730580212056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن وفداً من الحركة برئاسته سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام.

وقال النخالة أن الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية سبل وقف العدوان وصفقة تبادل للأسرى، وأضاف: "سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"
Advertisement

وأكّد على أن تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الثانية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان مقتضب، إن زيارة هنية للقاهرة ترمي إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:20 | 2023-12-20
07:19 | 2023-12-20
06:51 | 2023-12-20
06:40 | 2023-12-20
06:30 | 2023-12-20
06:22 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24