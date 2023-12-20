من أجل غزة.. هذه الجهة ستزور مصر خلال أيام

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وقال النخالة أن الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية سبل وقف العدوان وصفقة تبادل للأسرى، وأضاف: "سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"وأكّد على أن تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الثانية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان مقتضب، إن زيارة هنية للقاهرة ترمي إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.