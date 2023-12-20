حادثة أثارت الرعب... العثور على جثة فتاة عمرها 15 عاماً وحالتها مروّعة

شهدت منطقة "السادس من أكتوبر" في محافظة الجيزة المصرية، حالة من الذعر بين الأهالي، حيث عُثر على جثة فتاة مُكبلة الأيدي أمام مجمع سكنيّ شهير، في الحيّ الإيطالي.



واتضح أن الفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب. (العربية)

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