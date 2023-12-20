20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل عسكريّ بارز في الجيش الإسرائيليّ... ما هي رتبته؟
Lebanon 24
20-12-2023
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيليّ عن مقتل ضابط في معركة في جنوب قطاع غزة.
وقال في بيان، إن الضابط عمره 33 عاماً، وكان قائداً في وحدة المساعدة الإدارية بلواء جفعاتي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
20/12/2023 14:29:46
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من وحدة ياهلوم في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من وحدة ياهلوم في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة (الجزيرة)
20/12/2023 14:29:46
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
20/12/2023 14:29:46
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول وحتى الآن بلغ 444 جندي وضابط من بينهم 82 جندي من لواء غولاني و103 من رتبة نقيب وما فوق
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول وحتى الآن بلغ 444 جندي وضابط من بينهم 82 جندي من لواء غولاني و103 من رتبة نقيب وما فوق
20/12/2023 14:29:46
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
ضابط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان للسفارة الأميركيّة في لبنان... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان للسفارة الأميركيّة في لبنان... هذا ما جاء فيه
13:39 | 2023-12-19
19/12/2023 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه بعد استقرار: هل بدأ العمل بمنصة "بلومبرغ"؟
02:15 | 2023-12-20
20/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلّح اقتحم منزل مهندس... أطلق النار عليه وقتله أمام عائلته!
Lebanon 24
مسلّح اقتحم منزل مهندس... أطلق النار عليه وقتله أمام عائلته!
14:04 | 2023-12-19
19/12/2023 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وصراخ وتهديد... إليكم بالتفاصيل ما حصل بين مسؤولين إسرائيليين
Lebanon 24
إشكال كبير وصراخ وتهديد... إليكم بالتفاصيل ما حصل بين مسؤولين إسرائيليين
12:16 | 2023-12-19
19/12/2023 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من كهرباء لبنان... هذا ما أعلنته بشأن إنخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان عاجل من كهرباء لبنان... هذا ما أعلنته بشأن إنخفاض التغذيّة
11:12 | 2023-12-19
19/12/2023 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:20 | 2023-12-20
صحيفة تكشف: مواطنو هذا البلد أكثر الشعوب العربيّة عداء لإسرائيل
07:19 | 2023-12-20
سيارات الاطفاء هرعت إلى المكان.. بالفيديو انفجار داخل مبنى سكني في تركيا
06:51 | 2023-12-20
إسرائيل تمهد لـ"قرار مهم" بحق قطاع غزة.. ما هو؟
06:40 | 2023-12-20
دولتان تُوجّهان ضربة قويّة للدولار... ماذا أعلنتا؟
06:30 | 2023-12-20
الـ"Responsible Statecraft": هل ستفوز إسرائيل بـ"حرب الاحتلال" التي تخوضها؟
06:22 | 2023-12-20
بعدما أثار جدلاً ساخناً... فرنسا تقر قانون "طرد الأجانب"
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
20/12/2023 14:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24