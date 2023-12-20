مقتل عسكريّ بارز في الجيش الإسرائيليّ... ما هي رتبته؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ عن مقتل ضابط في معركة في جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان، إن الضابط عمره 33 عاماً، وكان قائداً في وحدة المساعدة الإدارية بلواء جفعاتي.