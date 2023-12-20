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عربي-دولي

مقتل عسكريّ بارز في الجيش الإسرائيليّ... ما هي رتبته؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:47
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أعلن الجيش الإسرائيليّ عن مقتل ضابط في معركة في جنوب قطاع غزة.
وقال في بيان، إن الضابط عمره 33 عاماً، وكان قائداً في وحدة المساعدة الإدارية بلواء جفعاتي.
 
 
 
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الجيش

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