قام الجيش الإسرائيلي، رداً على هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، بغزو قطاع غزة بهدف معلن وهو تدمير الحركة. وفي هذا السياق، يخوض الجيش الإسرائيلي ما أطلق عليه الكثيرون "حرب مكافحة التمرد".

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وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "لا تملك "حماس" "جيشاً" بكل ما للكلمة من معنى، بل إن ذراعها العسكري يتألف إلى حد معقول من اتحاد كونفدرالي من المقاتلين الفدائيين المنظمين والممولين بشكل جيد. وفي الواقع، يتمثل هدف الجيش الإسرائيلي في قتل مقاتلي "حماس" أو إعاقتهم. لكن الجيش الإسرائيلي لا يخوض حرباً مضادة للتمرد في غزة، وإنما "حرب احتلال". لقد غادر الإسرائيليون غزة عام 2005، والآن عادوا كمحتلين فعليين. وهذا لا يعني أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة على المدى الطويل، ربما نعم وربما لا، ولكن ما سبق هو وصف مناسب للوضع العسكري الصعب والخطير الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي. ما الفرق بين حرب مكافحة التمرد وحرب الاحتلال، وهل هذا مفيد لفهم الحرب في غزة؟"

وتابع الموقع، "في حرب مكافحة التمرد هناك متمردون ومدنيون. للمتمردين دوافع سياسية، وهم مسلحون بشكل جيد، أما المدنيون فهم ببساطة "في الطريق". إنهم محايدون سياسيًا، إن لم يكونوا داعمين تمامًا للقوات المرسلة "لمساعدتهم". ومن وجهة نظر خبراء مكافحة التمرد، فإن معظم المدنيين يريدون فقط أن تنتهي الحرب حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم. وتقدم العمليات الألمانية الغربية ضد فصيل الجيش الأحمر مثالاً على حرب مكافحة التمرد، كما هو الحال مع الجهود الأميركية ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وفي هذه الحالات، كان من الصعب التعرف على المتمردين، لكنهم لم يتمتعوا عمومًا بدعم السكان المحليين. هذا الوضع جعل العمليات العسكرية أسهل".

وأضاف الموقع، "ولكن في حرب الاحتلال، هناك متمردون ومدنيون معادون. فالمتمردون، كما هو الحال في حرب مكافحة التمرد، مسلحون، بينما المدنيون فهم بالتأكيد غير لطفاء مع قوات الاحتلال. وقد لا يكون المدنيون مقاتلين نشطين، ولكن من المرجح أن يقدموا المساعدة للمتمردين على أسس قومية فقط. ومن هذا المفهوم، أصبحت حروب الاحتلال شائعة وقاتلة في العصر الحديث، ولا يحتاج المرء إلا الى أن يتذكر البريطانيين في ماليزيا، والأميركيين في فيتنام، والفرنسيين في فيتنام والجزائر، والسوفييت في أفغانستان، والأميركيين في العراق وأفغانستان. وفي هذه الحالات، كان من الصعب التعرف على المتمردين، ولكن كان الكثير من السكان المحليين معاديين لقوات الاحتلال، وهذا الوضع جعل العمليات العسكرية أكثر صعوبة".

وبحسب الموقع، "في غزة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه في وضع مماثل لما واجهه الجيش الأميركي في فيتنام. ويتواجد الإسرائيليون هناك اسمياً في مهمة لمكافحة التمرد، ولكن في الواقع، لقد احتلوا غزة. "حماس" لا تريد وجودهم هناك، ولكن معظم سكان غزة الذين يعانون تحت وطأة هجوم جيش الدفاع الإسرائيلي لا يريدون ذلك أيضاً. هل من المبالغة القول إن معظم سكان غزة يكرهون الجيش الإسرائيلي؟ ربما لا. ربما يقول النقاد إن العديد من سكان غزة كانوا يكرهون الجيش الإسرائيلي قبل الغزو الإسرائيلي، ولكن من المؤكد أن الغزو والاحتلال لم يحسنا الوضع".

ورأى الموقع أن "هذه الحقيقة تجعل العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي صعبة للغاية. يتعين على القوات الإسرائيلية أن تحارب حماس، ولكن يتعين عليها أيضاً أن تشعر بالقلق إزاء المدنيين الفلسطينيين المعادين الذين يعيشون تحت ما يعتبرونه احتلالاً للجيش الإسرائيلي. إن مخاطر القيام بعمليات عسكرية في مثل هذا السياق كثيرة، ولكن الأهم هو أن الجيش الإسرائيلي سوف ينظر إلى سكان غزة المعادين لهم على أنهم "متعاطفون مع حماس". لقد تجلت المخاطر الكامنة في حرب الاحتلال بوضوح في 15 كانون الأول عندما قتل جيش الدفاع الإسرائيلي ثلاثة رهائن إسرائيليين في مدينة غزة. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن القوات الإسرائيلية "حددت عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا" على الرغم من أنهم كانوا غير مسلحين وكانوا يلوحون بالراية البيضاء".

وختم الموقع، "في العصر الحديث، لم تنته حروب الاحتلال بشكل جيد بالنسبة للمحتلين أو المحتلين. ويتعين علينا أن نرى ما إذا كان الإسرائيليون قد تعلموا حقاً هذا الدرس".