دولتان تُوجّهان ضربة قويّة للدولار... ماذا أعلنتا؟

ناقشت مصر وتركيا إمكانية نقل تصنيع مستلزمات الإنتاج إلى مصر بكافة أنواعها، وكيفية التعامل بالعملات المحلية بين البلدين، في ظل محادثات سابقة بين المصرفين المركزيين المصري والتركي.



وقال رئيس جمعية الرخام المصرية محمد عارف، خلال اجتماعه مع رجال أعمال أتراك إن تبادل العملات المحلية بين البلدين يصب في مصلحة الدولتين ويساعد في تخفيف الضغط على العملة الدولارية وتيسير حركة التبادل التجاري بشكل كبير بين مصر وتركيا. (روسيا اليوم)

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