صحيفة تكشف: مواطنو هذا البلد أكثر الشعوب العربيّة عداء لإسرائيل

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، هاجمت المصريين بشدّة، معتبرة أنهم أكثر الشعوب العربية عداء لإسرائيل.



وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها إن الرأي العام المصري معاد جدا لإسرائيل، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انتخب هذا الأسبوع لولاية ثالثة، هاجم بنفسه تل أبيب عدة مرات واتهمها بارتكاب جرائم ضد سكان غزة. (روسيا اليوم)

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