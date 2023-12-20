رمى قنبلتين على أقارب زوجته... وتسبب بمقتل وإصابة 19 شخصاً!

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قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون بعضهم بحالة حرجة، بعدما أقدم مواطن يمني على تفجير قنبلتين يدويتين بأقارب زوجته، إثر خلاف عائلي داخل منزلهم، في منطقة الحسوة في مديرية البريقة، غربي عدن.وأكدت مصادر محلية، أن مسلحاً داهم، منزل أهل زوجته في منطقة الحسوة، عقب خلاف بينهم، وقام بتفجير قنبلة يدوية ليعود لاحقاً، ويرمي القنبلة الثانية، وسط الأهالي الذين تجمعوا أمام منزل أهل زوجته.وقالت إدارة شرطة عدن أن المتهم أصيب خلال التفجير، حيث بترت يده اليمنى. (العربية)