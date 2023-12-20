بوريل: الاتحاد الأوروبي استبدل تبعية بأخرى

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اعترف المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي، ورغبة منه في تحرير نفسه من "التبعية للطاقة الروسية"، استبدلها بتبعية أخرى.جاء ذلك في حديث بوريل بمنتدى "سوميت غراند كونتيننت" Sommet Grand Continent، حيث قال إن "استجابة الاتحاد الأوروبي للأحداث في أوكرانيا كانت مثيرة للإعجاب، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بشكل جذري، وهو ما بدا مستحيلا عندما تم تقدير الاعتماد بنسبة 40%".وتابع بوريل: "إلا أننا فعلنا ذلك، على الرغم من أننا دفعنا ثمنا اقتصاديا لذلك بالطبع، واستبدلنا تبعية بأخرى، لكننا حررنا أنفسنا مع ذلك من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة".