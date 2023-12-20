Advertisement

عربي-دولي

بوريل: الاتحاد الأوروبي استبدل تبعية بأخرى

Lebanon 24
20-12-2023 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1143367-638386816520765841.jpg
Doc-P-1143367-638386816520765841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي، ورغبة منه في تحرير نفسه من "التبعية للطاقة الروسية"، استبدلها بتبعية أخرى.

جاء ذلك في حديث بوريل بمنتدى "سوميت غراند كونتيننت" Sommet Grand Continent، حيث قال إن "استجابة الاتحاد الأوروبي للأحداث في أوكرانيا كانت مثيرة للإعجاب، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بشكل جذري، وهو ما بدا مستحيلا عندما تم تقدير الاعتماد بنسبة 40%".
Advertisement

وتابع بوريل: "إلا أننا فعلنا ذلك، على الرغم من أننا دفعنا ثمنا اقتصاديا لذلك بالطبع، واستبدلنا تبعية بأخرى، لكننا حررنا أنفسنا مع ذلك من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-12-20
09:23 | 2023-12-20
09:09 | 2023-12-20
09:02 | 2023-12-20
08:52 | 2023-12-20
08:20 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24