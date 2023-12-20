زلزال عنيف يهزّ بيرو... كم بلغت قوّته؟

أفاد علماء الزلازل في بيرو، عن وقوع زلزال بقوة 6.0 على مقياس ريختر.



ووقع الزلزال على عمق 99 كيلومترا، وعلى بعد 31 كيلومترا غربي مدينة أبلاو.



ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم)

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