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عربي-دولي

تقارير تكشف أمراً مهمّاً عن يحيى السنوار.. هكذا نجا من الاعتقال في اللحظة الأخيرة

Lebanon 24
20-12-2023 | 08:52
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قالت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار نجا مرتين في اللحظات الأخيرة من اعتقاله بأيدي القوات الإسرائيلية التي تنفذ حملة واسعة تهدف إلى إلقاء القبض عليه داخل القطاع.
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ووفقا للتقارير، فقد توصلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة إلى أنفاق يعتقد أن السنوار كان مختبئا بها قبيل اكتشافها.

ونقلا عن مصادر لم تسمها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش يركز أنشطته بشكل أساسي في مدينة خان يونس، جنوبي غزة، وما حولها، من أجل تحقيق هدفه المتمثل في اغتيال السنوار.

ويذكر تقرير نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه خلال مطاردة السنوار، كشفت القوات عن مخبأ سابق لمحمد الضيف قائد "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس.

ويعتقد، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أن السنوار يختبئ حاليا في خان يونس، بعد فراره من شمال القطاع "بالاختباء في قافلة إنسانية" متجهة جنوبا، في وقت مبكر من الحرب الدائرة حاليا.

وتشير المعلومات الاستخبارية التي جمعها الجيش الإسرائيلي إلى أن السنوار يتحرك بشكل مستمر، بدلا من البقاء في مكان واحد لفترة طويلة.

وحاصرت قوات الجيش منزل السنوار بخان يونس في 6 كانون الأول الجاري، وذلك رغم عدم توافر ما يشير إلى أنه كان يقيم هناك، بالنظر إلى تنقله و اختبائه بشكل دائم. (الحرة) 
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