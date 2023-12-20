فضيحة الجيش الإسرائيليّ... تفاصيل جديدة تخرج إلى العلن كيف قتل 3 من أسراه؟

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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، تفاصيل جديدة، تتعلق بقتل الجيش الإسرائيليّ ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين قبل أيام في حيّ الشجاعية.وأوضحت الصحيفة، أن مسؤول المخابرات المختص بتحديد مكان الأسرى، بقيادة اللواء نيتسان ألون، أبلغ قيادة المنطقة الجنوبية، والفرق المعنية، بأن الأسرى الثلاثة، يتواجدون معا على ما يبدو في منطقة الشجاعية، لكنها لم تنقل للميدان.ولفتت إلى أن المعلومات الاستخبارية، بشأن الأسرى الثلاثة، لم تصل إلى القوات الميدانية، ويقدر المسؤولون الميدانيون، أنه لو كان القادة الصغار في الميدان، على علم بأن الأسرى في منطقتهم، لما تجاهلوا العلامات التي وضعوها في المنزل الذي كانوا فيه، وكانت البلاغات لتصل إلى القادة الكبار.وأشارت الصحيفة، إلى أن "المعلومات الاستخبارية، وصلت إلى مقر نيتسان ألون، قبل يومين فقط من وقوع "الكارثة"، ومن المحتمل جدا أنه لو نقلت المعلومات لكانت الصورة أوضح قبل حدوث ما تم".وقالت إن "ما جرى هو انتهاك لتعليمات إطلاق إطلاق النار، والثلاثة خرجوا وهم عراة الصدر، ويحملون علما أبيض، وتعرف عليهم أحد الجنود فور خروجهم، وصرخ إرهابيين قبل أن يطلق النار فورا، فيقتل اثنين منهم، ويهرب الثالث، والذي رغم صراخه "أنقذوني"، إلا أن الرصاص انطلق تجاهه مجددا وأرداه قتيلا على الفور". (عربي 21)