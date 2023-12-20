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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون بدء التعبئة لإرسال مقاتلين إلى قطاع غزة

Lebanon 24
20-12-2023 | 09:09
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أعلن عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد، أن سلطات شمال اليمن أعلنت حشدا شعبيا عاما لتجهيز مسلحين للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "انطلقت في كافة المحافظات عملية الحشد الشعبي العام نصرة لأهلنا في قطاع غزة، وتم افتتاح معسكرات تدريب، وتطوع عشرات الآلاف من الشباب لتعلم المهارات العسكرية، وقد تخرجت بالفعل عدة مجموعات في مختلف محافظات".
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وأكد ممثل قيادة الحوثيين، أن "هذا الجيش الشعبي سيساند أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة، إذا توفرت الظروف والفرص للوصول قطاع غزة والمشاركة في العمليات العسكرية".
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