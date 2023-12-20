برنامج الأغذية العالمي: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن لغزة

Advertisement

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة بعد انطلاقها من الأردن، هي الأولى من المملكة إلى القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وأورد البرنامج في بيان "قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، بنقل أكثر من 750 طناً مترياً من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة".وأكد أنها "المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من تشرين الاول، وأن ذلك تمّ بعد "أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف".ونقل عن ممثل البرنامج والمدير القطري ومنسق حالة الطوارئ في فلسطين سامر عبد الجابر قوله "إن إنشاء ممر عبر الأردن سيعزز تدفق المساعدات، ويزيل بعض الضغط والازدحام الذي نواجهه حاليا. سيسمح لنا هذا بتأمين المزيد من الإمدادات وتوفير المزيد من الشاحنات على الطريق".وأضاف "نحن ممتنون جدًا لكل من جعل هذا ممكنًا. إنها خطوة مهمة نأمل أن تمنحنا طريقة مستدامة وموسعة، لإيصال المساعدات بشكل أسرع إلى عدد أكبر من الأشخاص في غزة".وأكد بيان البرنامج أن "إيصال المواد الغذائية من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم سيزيد حجم وسرعة وصول الغذاء إلى قطاع غزة، حيث يواجه الملايين خطر الموت جوعًا".