"قوى الحرية والتغيير" السودانية: إعلان ولايات حظر التجول نذير حرب

حذر المتحدث الرسمي باسم "قوى الحرية والتغيير" السودانية جعفر حسن، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» اليوم، من أوضاع كارثية في البلاد، عادا أن إعلان عدد من الولايات حظر التجول نذير حرب واضح.

وقال حسن: شهدنا نزوحا من الخرطوم إلى ود مدني، ثم نزوحا من ود مدني إلى مناطق أخرى، وربما يستمر هذا النزوح الداخلي إلى زمن غير معروف... بلا شك الوضع في السودان كارثي.

وأضاف: هذه المسألة خطيرة جدا والوضع الإنساني سيئ؛ هناك نقص كبير في المواد الغذائية، والخرطوم وحدها فقدت أكثر من 200 مستشفى وأصبحت (تلك المستشفيات) خارج الخدمة، وتدمر أكثر من 411 مصنعا تدميرا شاملا، وتدمر عدد من الجسور وعدد من المؤسسات الحيوية.

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