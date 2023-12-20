"قوى الحرية والتغيير" السودانية: إعلان ولايات حظر التجول نذير حرب

حذر المتحدث الرسمي باسم "قوى الحرية والتغيير" السودانية جعفر حسن، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» اليوم، من أوضاع كارثية في البلاد، عادا أن إعلان عدد من الولايات حظر التجول نذير حرب واضح.
وقال حسن: شهدنا نزوحا من الخرطوم إلى ود مدني، ثم نزوحا من ود مدني إلى مناطق أخرى، وربما يستمر هذا النزوح الداخلي إلى زمن غير معروف... بلا شك الوضع في السودان كارثي.
وأضاف: هذه المسألة خطيرة جدا والوضع الإنساني سيئ؛ هناك نقص كبير في المواد الغذائية، والخرطوم وحدها فقدت أكثر من 200 مستشفى وأصبحت (تلك المستشفيات) خارج الخدمة، وتدمر أكثر من 411 مصنعا تدميرا شاملا، وتدمر عدد من الجسور وعدد من المؤسسات الحيوية.
وكانت قوات الدعم السريع دخلت أمس، مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وأعلنت أن المدينة أصبحت بالكامل تحت أيديها، وذلك بعد قتال استمر عدة أيام مع قوات الجيش السوداني.
ودق حسن ناقوس خطر للتحذير من انتقال الحرب إلى الولايات التي ما زالت آمنة، وقال إن «إعلان عدد من الولايات حظر التجول، هو نذير حرب واضح، وكأنهم يستبقون وجود حرب أو وجود تدخلات أو اشتباكات أو غيره، وهذا نذير بالحرب الشاملة في كل أنحاء السودان؛ وأظن أن كل الولايات التي تبقت، أو ربما عدد كبير منها، قد أعلنت حظر التجول، وهذا أمر في غاية الخطورة».
وأضاف: «في مثل هذه الأوضاع، لا أظن أن هناك ولاية ستكون آمنة؛ وهذا الانهيار الكبير واضح، وهو أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية دون مكابرة؛ فهذه الحرب لا تبقي ولا تذر وقد تؤدي إلى تفتيت السودان». ( الشرق الأوسط)