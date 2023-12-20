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ملك الأردن يحذر من خطورة تداعيات الوضع الإنساني الكارثي في غزة

Lebanon 24
20-12-2023 | 12:25
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شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، على أن أي هدنة في غزة يجب أن تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

 

وحذر الملك خلال لقائه مع قيادات دينية مقدسية وأردنية من خطورة تداعيات الوضع الإنساني الكارثي في غزة وفي القدس والضفة الغربية. 

 

وأشار ملك الأردن إلى استمرار الجهد الإغاثي والإنساني الذي يقوم به الأردن من خلال المستشفيات الميدانية الخاصة في غزة.

 
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وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال اللقاء: «الموقف الدولي بدأ يتغير تجاه ما يجري في غزة، وهو ما نحتاجه للوصول إلى هدفنا في إنهاء هذه الحرب».

 

وشدد الصفدي على أن الأولوية بالنسبة للأردن هي الوضع الإنساني، وإمكانية إدخال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية. ( الشرق الأوسط)

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