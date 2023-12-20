الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة استهدفت فيها 4 شركات ناقلة نفط مرتبطة بروسيا.

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وقالت الخزانة في بيان لها إن العقوبات استهدفت شركتي "بيلاتريكس" و"كوفارت" للطاقة المسجلتين في هونغ كونغ، وشركتي "صان شيب مانجميت" و"فولايتون دي.إم.سي.سي" في الإمارات العربية المتحدة.

وصعّدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة معركتها ضد الشركات والسفن التي يتم استخدامها لتجاوز "سقف الأسعار" على تصدير النفط الروسي على حد قولها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس. ( روسيا اليوم)