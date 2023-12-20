البيت الأبيض: نتوقع موافقة الكونغرس على دعم جديد لأوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن الإدارة الأميركية تتوقع أن يوافق الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لصالح أوكرانيا في أوائل كانون الثاني المقبل.

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وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الوقت ليس في صالحنا. نحن بحاجة للحصول على هذا التمويل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن ذلك سيحدث في أوائل كانون الثاني، ولكن كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أيضا إن الإدارة تدرك أن التصويت على التمويل الإضافي "لن يحدث هذا الأسبوع"، لكنها ترى أن المفاوضات مع الكونغرس "تسير في الاتجاه الصحيح".

ويطالب الجمهوريون، بموافقة البيت الأبيض على إجراء إصلاح جذري في مجال الحدود والهجرة، مقابل تقديم المال لأوكرانيا، وقالت جان بيير: "نطلب من الجمهوريين في الكونغرس عدم تأخير ذلك (المساعدات لأوكرانيا)".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

( روسيا اليوم)