بلينكن: على إسرائيل القضاء على "حماس" وتقليل خسائر المدنيين

إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية التخلص من "حماس" وتقليل الخسائر بين المدنيين وعليها أن لا تختار بين الاثنين".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أن "على إسرائيل التزام بالقيام بالأمرين معا ولديها مصلحة استراتيجية في القيام بالأمرين معا"، مشيرا الى أن "حل الدولتين سيتطلب من جميع الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك الولايات المتحدة.

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وشدد بلينكن أن واشنطن "ستواصل التركيز على مساعدة إسرائيل في التيقن من أن أحداث 7 تشرين الاول لن تتكرر".



كما ذكر أن العالم يجب أن يضغط على حركة "حماس"، وليس على إسرائيل فقط، بعد انتقادات واسعة النطاق للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.



وقال: "يبدو أن هناك صمتا بشأن ما يمكن أن تفعله حماس وما ينبغي أن تفعله وما يجب أن تفعله إذا أردنا إنهاء معاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء"، مضيفا: "سيكون من الجيد أن يتّحد العالم حول هذا الاقتراح أيضا".