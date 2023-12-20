تباين بأسواق الأسهم الرئيسية في الخليج

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، مساء اليوم الأربعاء.





وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، ونزل سهم شركة علم 2.6 بالمئة.





وواصلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، ارتفاعها متأثرة بمخاوف إزاء الاضطرابات في البحر الأحمر بعد أن كثف الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجماتهم على السفن التجارية.

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وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.1 بالمئة وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.





بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.1 بالمئة تحت وطأة انخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 3.7 بالمئة.





لكن أسهم منصة "بيور هيلث" للرعاية الصحية بأبوظبي أغلقت أعلى بنسبة 76.1 بالمئة من سعر إدراجها وذلك في أول تداول لها في السوق اليوم الأربعاء. جاء ذلك بعد جمع ما يقرب من مليار دولار في طرح عام أولي شمل 10 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر.



وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.



وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة، حيث انخفضت معظم الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.