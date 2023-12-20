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عربي-دولي

فصل مذيعة أستراليّة بسبب دعمها لفلسطين

Lebanon 24
20-12-2023 | 13:35
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قررت إذاعة "آي بي سي" الأسترالية فصل المذيعة أنطوانيت لطوف، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، عن متحدث "آي بي سي" قوله إن لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب "عقد قصير الأجل".

 

واللافت في فصل المذيعة الأسترالية لطوف أنه جاء بعد نشرها منشوراتها الداعمة لفلسطين.

 

وشاركت لطوف تدوينات حول قرار فصلها الصادر من الإذاعة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن "خيبة أملها" بسبب فصلها.

 

وذكرت لطوف أن إذاعة "أي بي سي" فصلتها "بشكل غير عادل".

 

وأكدت أنها "ستتخذ إجراءات قانونية" ضد الإذاعة. ( الأناضول)

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